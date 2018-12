Warum war da nicht Schluss?

Es hat gedauert, bis ich mich endgültig von ihm lösen konnte. Ich betrachtete meine Beziehung schon längst als persönlichen Kampf gegen dieses Weltbild, den ich nicht nach so viel Leid aufgeben wollte. Ich hatte schon früher oft mit Vorurteilen zutun und muss zugeben, dass ich mir dieses Thema sehr zu eigen gemacht habe und wie besessen davon war. Zum einen, weil ich verstehen wollte, wie Menschen so viel Hass in sich tragen können – und zum anderen weil ich das Gefühl hatte, für ihn verantwortlich zu sein und ihn vor dem Hass und die Welt vor ihm retten zu müssen.

Was hast du dann gemacht?

Ich habe wirklich ALLES getan, was mir einfiel. Von rationalen Argumenten und theoretischen Auseinandersetzungen über theologische Argumente, bis zu dem Versuch, ihn emotional und emphatisch zu erreichen und möglichst viele positive Bekanntschaften und Erfahrungen zu schaffen. Er hat sich sogar auf meinen Wunsch in eine Psychotherapie begeben. Am Ende hat mich das jedoch selber so negativ verändert, dass ich ihm gegenüber keinen Respekt mehr zeigen konnte. Das tut mir im Nachhinein leid.