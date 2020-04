Jetzt haben wir unsere eigene Bar im Wohnzimmer eröffnet, zeigen uns Fotos von Freunden, kochen zusammen, hören Platten und Playlists und schauen wahnsinnig viele Serien und Dokus gemeinsam. Wir machen Pläne für nach der Krise. Träumen von den ersten Dates, die wir nicht hatten, die aber noch vor uns liegen könnten.

Beziehungsbooster

Uns wurde schnell klar, dass es passt zwischen uns. Dass wir es gut miteinander aushalten. Vielleicht liegt es an uns, vielleicht liegt es aber auch an der Krisensituation, dass wir besonders offen und klar kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden, um nicht noch mehr Unruhe in und um uns herum zu verursachen. Dass wir füreinander da sind und über Sorgen und Probleme sprechen.

Fast sieben Wochen kennen wir uns nun, seit fünf Wochen leben wir nun die meiste Zeit zusammen in seiner Wohnung. Mit einem Mal hat jemand, den ich bis vor Kurzem nicht einmal kannte, alle meine anderen realen sozialen Kontakte ersetzt.

Ich weiß, wie er aussieht, wenn er abends müde seine Zähne putzt, ich weiß, wie es klingt, wenn er nachts ein bisschen schnarcht. Ich habe versehentlich die Tür seiner Waschmaschine kaputt gemacht und Kräuterdip auf seinem Sofa verteilt. Meine langen Haare sind einfach überall. Er lacht darüber. Ich kenne niemanden, der seine Spülmaschine so unordentlich einräumt, er staunt darüber, wie ich die kaputte Waschmaschinentür mit einem Messer öffne. Unser gemeinsamer Alltag fühlt sich so vertraut an, als wären wir schon lange ein Paar.