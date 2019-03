Samir erzählt: "Man braucht erstmal Zeit, um wieder ins Gespräch zu kommen. Wenn wir voneinander hören, dann geht’s uns gut. Wir erzählen uns vom Alltag, tauschen uns aus. Wir beziehen uns in alles ein, sind sehr offen. Fremdgehen brauchen wir nicht, wir reden über uns und über alles. Ich habe hier schon viele Beziehungen scheitern sehen. Wie kann man nur so schnell aufgeben?"

Auch Briefe schreiben sich die zwei regelmäßig. Samir sammelt sie alle und sortiert sie in einem Ordner nach Datum. Besonders zu Beginn seiner Haft, als sie sich noch nicht so oft sehen konnten, versuchte Sara, alles, was sie erlebte, aufzuschreiben. Sie erzählte ihm von ihrem Job, aber schrieb auch über Alltägliches. Zum Beispiel, was sie aß.

Aber die emotionale Nähe, die die zwei sich dadurch schufen, ist eben nur ein Teil einer glücklichen Beziehung.

Bei sogenannten Langzeitbesuchen können Samir und Sara für drei Stunden ungestört sein, keine der insgesamt 185 Kameras der JVA ist auf sie gerichtet. Kein Beamter da, der ihre Beziehung kritisch beäugt und später mit den Kollegen bespricht.

Der Raum ist eingerichtet wie eine Essküche, auch eine Couch gibt es. Möglichst wie zu Hause sollen sich die Häftlinge mit ihrem Besuch fühlen. Samir und Sara versuchen während der Langzeitbesuche, alltäglichen Dingen nachzugehen: Sie kochen gemeinsam und kommen sich auch körperlich wieder nah.

Diese Zeit gehört nur den beiden: "Wir wollen ein Kind zusammen", erzählt Samir.

"Im Langzeitbesuch stehen die Chancen gut, wenn ich hoffentlich bald im offenen Vollzug bin, sind sie noch höher."

In der vergangenen Woche kam Sara zum ersten Mal nicht zur Besuchszeit. Niemand konnte Samir sagen, was passiert war, er hatte sofort ein ungutes Gefühl. Nach einem Gespräch mit einem Beamten erfuhr er, dass sie einen Autounfall auf dem Weg zur JVA hatte.

Er versuchte, ihre Verwandten zu erreichen, geriet in Panik. Nach langen Stunden der Ungewissheit meldete sich Sara bei ihm: Ihr gehe es gut, lediglich ein paar Rippen seien angebrochen. In diesem Moment wird ihm schmerzlich bewusst, dass er trotz der Normalität, die sie sich geschaffen haben, eben nicht frei ist und bei ihr sein kann, wann sie es braucht. "Es fehlt mir, in solchen Situationen für sie da zu sein", gibt Samir zu.

Ein Ende ist aber in Sicht: Möglicherweise kann Samir schon bald in den offenen Vollzug, um dort seinen Meister als Lackierer zu machen. Dann ist es nicht mehr lang bis zur Entlassung. Wenn alles klappt, darf er 2020 raus aus dem Gefängnis. Sara ist optimistisch: "Man hat immer die Anzahl der Jahre vor Augen, zu denen er verurteilt wurde. Aber ich glaube nicht, dass er so lange inhaftiert bleibt." Samir hält sich zurück: "Wenn ich rauskomme, muss ich das Leben wiederfinden, von vorne anfangen. Jede Sekunde in Haft bereue ich. Wir wollen in Zukunft nicht mehr solche Probleme haben."

*Damit die Privatsphäre von Samir und Sara gewahrt bleibt, haben wir auf ihren Wunsch darauf verzichtet zu schreiben, warum er verurteilt wurde – und in welchem deutschen Gefängnis Samir inhaftiert ist.