Während die anderen feiern, tanzen, bechern, alleine, zu zweit oder zu dritt nach Hause aufbrechen, gibt es für Leonie und Jörg nur einander. Irgendwann geht das Licht an, Zeit zu gehen.

Zum Abschied küsst Jörg Leonie flüchtig auf den Mund.

Dreieinhalb Jahre später sitzen die beiden am Esstisch des offenen Wohnzimmers mit Kamin in ihrer Doppelhaushälfte. Seit sieben Monaten sind sie nun verheiratet, leben gemeinsam mit ihrer Labradorhündin Cleo am Rande einer Kleinstadt. Er, Mathe- und Geschichtslehrer, sie, 15 Jahre jünger und seine ehemalige Schülerin.