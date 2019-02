Gerechtigkeit

Braunkohle-Protest gegen RWE – diese Bilder hat die Polizei beschlagnahmt

Die Polizei setzte unseren Fotografen fest.

Hand in Hand gehen Fauen und Männer in Richtung des Braunkohlebaggers. Einige klettern über eine Metalltreppe auf das haushohe Ungetüm. Andere setzen sich vor den Bagger. Sie haben Schlafsäcke dabei. "End coal now" steht auf einem Regenschirm.