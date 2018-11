Paula: Immer, das passiert ständig.

John: Völlig normal bei uns.

Paula: Wo sollen wir da anfangen? Natürlich fliegen die Fetzen – und dann geht man viel weniger sachlich miteinander um als Kollegen.

John: Im Idealfall passiert das aber nur bei oberflächlichen Themen. Wenn einer in der Hochzeitsfotografie bunt und poppig sein will und der andere dark und moody, dann läuft das nicht. Solche Konflikte gibt es bei uns nicht, es sind eher Detailfragen. Und das legt sich dann wieder.

Probleme über eine längere Zeit gibt es nicht?

Paula: In der Hochzeitsfotografie haben wir im Sommer sehr intensive Phasen und im Winter ist es eher ruhig. Letztes Jahr haben wir dadurch sehr viel Druck empfunden, weil wir trotzdem 100 Prozent geben wollten. Da gab es auch Wochen, in denen wir uns nicht leiden konnten. Und wenn man tagsüber frustriert ist, schmachtet man sich nicht abends beim Candle-Light-Dinner an.

Und wie sieht ein solcher Abend bei euch aus?

Paula: Es kommt nie vor, dass wir gar nicht miteinander reden. Wir diskutieren alles aus, werden dabei auch laut – und dann löst es sich.

Es passiert nie, dass mal einer von uns für ein paar Tage abhaut. Wir verbringen höchstens mal den Abend in getrennten Räumen. Aber das kommt nicht nur vor, wenn wir uns streiten – sondern auch, weil wir mal Zeit für uns brauchen.

Habt ihr auch mal längere Auszeiten voneinander?

Paula: Auf jeden Fall. Wir haben beide eigene Freundeskreise und sind auch mal alleine unterwegs. Aber wenn ich ohne John im Urlaub bin, denke ich schon oft: Das würde ich ihm jetzt gerne zeigen. Er ist eben die Person, mit der ich am liebsten abhänge.

Zusammen arbeiten ist ja anders als gemeinsam abhängen: Wie war es anfangs, gemeinsame Abläufe aufzubauen?

Paula: Schwierig. Wir brauchen ganz unterschiedliche Voraussetzungen, um konstruktiv zu arbeiten. Johns Vorstellungen gehen stark in Richtung klassischer Arbeitstag. Wenn ich 15 Aufgaben habe, frage ich mich: Welche fühle ich jetzt? Ich muss viel intuitiver arbeiten, um in meinen kreativen Modus zu kommen.

Und wie bringt ihr diese unterschiedlichen Einstellungen zusammen?

Paula: Wir haben klare Grenzen gezogen – jeder hat eigene Aufgaben und da hat der Andere nichts zu melden. John kümmert sich eher um logistische Dinge, ich um Social Media oder ums Netzwerken.

John: Ich bin aber auch viel lockerer geworden. Ich hatte immer panische Angst davor, Pausen zu machen. Ich bin leider 15 Jahre lang zur Schule gegangen und habe dort gelernt: Du musst Leistung bringen, sonst fällst du durch. Es interessiert niemanden, was du gerade fühlst. So bin ich das Business angegangen und habe versucht, mein "Richtig" auf Paula zu pressen. Aber das funktioniert natürlich nicht.

Wie sieht ein klassischer Tag bei euch aus?

Paula: Den gibt es bei uns gar nicht. Am Wochenende haben wir eigentlich immer Hochzeiten, unter der Woche stehen oft Shoots an oder wir sind unterwegs zu einem Projekt. Es kann aber auch sein, dass wir eine Woche durchgehend im Office sitzen und Bilder bearbeiten, Konzepte entwickeln und Mails schreiben.

Macht ihr das alles zu zweit?

John: Meistens ergibt es sich so, dass wir morgens gemeinsam ins Office fahren und abends zusammen zurück. Es kann aber auch sein, dass einer sich mal schlecht konzentrieren kann und früher Schluss macht – da gibt es keine Regeln, an die wir uns halten.

Habt ihr manchmal Bedenken, weil ihr beide vom gleichen Job abhängt? Wenn nur einer selbstständig ist, kann es der Partner zur Not abfangen, wenn es nicht so gut läuft.

Paula: Ich persönlich hatte davor nie Angst – mein Umfeld aber schon. Jeder erzählt Horrorgeschichten von irgendwelchen Fremden. Für mich war immer klar, dass ich mich beruflich selbstverwirklichen will. Da kann ich nicht den Anspruch an John stellen, dass er klassisch arbeiten geht, damit wir eine gewisse Sicherheit haben.

John: Wenn deine finanzielle und deine emotionale Abhängigkeit in der gleichen Person liegen, dann ist das natürlich ein Abenteuer. Aber wir sind beide überzeugt, dass es sich lohnt, sich darauf einzulassen – mit allen Risiken, die es birgt. Wir wollen das tun, was sich gut anfühlt. Und für uns fühlt es sich gut an, zusammen zu arbeiten.

Habt ihr das Worst-Case-Szenario mal durchgespielt? Falls ihr beide euch trennt: Dann ist ja auch das Business in Gefahr.

Paula: Natürlich wissen wir beide theoretisch, dass etwas passieren kann. Unsere Beziehung kann auseinandergehen, vielleicht hören die Leute auf, zu heiraten. Es können 100 ganz blöde Sachen passieren. Aber es können auch 100 richtig gute Sachen passieren – und wir denken beide lieber in diese Richtung.