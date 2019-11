Fühlen

Wenn jeder starrt und tuschelt: Wie es ist, mit einer sozialen Phobie zu leben

Das Café, in dem wir sitzen, ist beliebt in München. Gäste warten an der Tür auf Sitzplätze. Spitzenvorhänge, Kronleuchter, 50er-Jahre-Sessel, die leicht einsacken, wenn man sich hineinsetzt. Ein Oma-Café, in dem nur die Eierlikör servierende, Nachmittagskuchen reichende Oma fehlt. Tische dicht aneinander. Gespräche nebenan mischen sich mit den eigenen.

Für Katharina eine echte Herausforderung.