Ich sagte nichts. Die Frau, der ich schon am Telefon mitgeteilt hatte, dass die Regale noch abgebaut werden müssen, rümpfte die Nase. "Was, das alles soll abgebaut werden, brauch ich jetzt Werkzeug, oder was?" Ihr Tonfall grell, die Worte klangen nach: Was erlauben Sie sich?

Gemeinsam bauten wir die Regale ab, währenddessen ließ sie keine Gelegenheit aus, mir eins mitzugeben. Die Süßigkeiten auf dem Beisteilltisch seien ungesund, bei Heißhunger würden doch auch ein paar Nüsse helfen.



NÜSSE?!