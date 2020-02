"Sexualität ist in eine Leistungs- und Optimierungslogik geraten", sagt Paula-Irene Villa, Professorin für Soziologie und Gender-Studies an der Uni München. Fotos bei Instagram, Facebook und in Frauenmagazinen geben vor, wie man auszusehen hat. "Gemessen an diesen Bildern können wir eigentlich nur scheitern." Aufregender, experimentierfreudiger, ausgefallener, besser soll der Sex sein.

