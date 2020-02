Als ich in der Schule war, war Feministin-sein noch das Uncoolste, was ich hätte tun können. In den letzten Jahren ist Feminismus aber unter anderem durch die #metoo-Bewegung plötzlich mitten in den gesellschaftlichen Diskurs gerückt. Kluge PR-Strateginnen und -Strategen verstehen inzwischen, dass es gewinnbringender für sie ist, Feminismus nicht zu ignorieren – sondern für ihre Zwecke zu nutzen.

"Girls. Girls. Girls." sind nicht die Ersten, die versuchen, mit feministischen Botschaften Aufmerksamkeit und Profit zu generieren. Vergangenes Jahr war es der Rasierklingen-Hersteller Gillette mit seinem Clip über toxische Männlichkeit (bento), davor die Bindenmarke Always mit ihrer Kampagne #LikeAGirl. Zadig & Voltaire hat eins seiner Parfüms "Girls Can Do Anything" genannt und – Überraschung – mit einem normschönen blonden Model beworben. T-Shirts mit Slogans wie "Power to the Girls" kann man inzwischen sogar bei H&M kaufen.