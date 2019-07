Könnt ihr denn erklären, warum ihr all das wollt? Woher kommen diese Vorlieben?

Jenny: Früher habe ich bei einem Streit nie Wut zugelassen. Ich habe mich zurückgezogen, weil ich finde, dass Wut nicht in Beziehungen gehört. Wenn Kai mich jetzt nervt, darf ich wütend werden und es auch zeigen. Dann packe ich ihn manchmal und drücke ihn auf den Boden. Je stärker das Machtgefälle wird, desto mehr gehe ich in diesen Situationen aus mir heraus und das tut mir gut. Mich entspannt unsere Struktur, sie holt mich runter. Früher war ich sehr unruhig, jetzt fühle ich mich einfach wohl.

Kai: Wir leben so, weil es uns beiden ein Bedürfnis ist – sexuell und grundsätzlich. Wenn man dieses Bedürfnis stillen kann, dann fühlt es sich richtig an. Es ist doch normal, dass jeder Mensch andere Neigungen hat.

Vermutlich hat Kai Recht: Jeder ist anders. Mein Freund und ich stehen auf Sex mit anderen Paaren – und ich will dafür auch nicht von Fremden verurteilt werden.

Zweifelt ihr manchmal an eurem Modell?

Kai: Ich frage mich manchmal, wie wichtig es mir ist, dass unsere Beziehung als normal angesehen wird – das ist ja leider nicht der Fall. Es gibt in der Gesellschaft noch immer viele Vorurteile.

Jenny: Manchmal erschreckt es mich selbst, dass mich unser Machtgefälle so erregt. Ich hätte nie gedacht, dass ich solche Bedenken bekommen würde und finde noch für mich heraus, wie ich damit umgehe. Grundsätzlich zweifle ich überhaupt nicht an unserer Struktur. Außerdem ist es so: Wir entwickeln uns weiter, wie alle anderen Menschen auch. Deshalb wird unsere Beziehung schon in einem Jahr wieder ganz anders aussehen – und ich bin gespannt darauf.