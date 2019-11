Ob Safari in Südafrika, Inselurlaub im indischen Ozean oder Paragliding in der Schweiz: Kim Lumelius, 32, hat schon vieles gemacht. Und sie ist mit ihren Reiseplänen längst noch nicht am Ende.

Immer bei ihren Abenteuern dabei ist Lutzi, ihr Rollstuhl. Im Alter von zwei Jahren wurde bei Kim Spinale Muskelatrophie diagnostiziert, eine Art Muskelschwund. Weil sich einzelne Körperteile allmählich nicht mehr kontrollieren lassen, braucht sie Lutzi als verlässliches Fortbewegungsmittel.