In wie vielen Fällen des Ertrinkens ist man sich als Beobachter also komplett sicher? Wahrscheinlich selten.

Schon alleine deshalb hätte ich beim kleinsten Verdacht die Menschen in seiner unmittelbaren Nähe alarmieren müssen – laut rufen, auf ihn hinweisen, kurz: eine Szene machen. Warum ich das nicht getan habe, ist mir im Nachhinein unbegreiflich. Denn wäre er tatsächlich untergegangen, wäre ich relativ weit weg gewesen. Und hätte ich ihn, der gut 20 Kilo mehr wiegt als ich, wieder an die Wasseroberfläche ziehen können – an einer Stelle, an der ich selbst nicht hätte stehen können? Und seinen Neffen noch mit dazu?

Was hat mich also abgehalten? Scham? Unsicherheit? Die Befürchtung, mich lächerlich zu machen? Wahrscheinlich eine Kombination aus all diesen Dingen. Es ist nicht immer leicht, zu wissen, wie man sich richtig verhält.

Aber die sekundenschnelle Entscheidung – jemand könnte sterben oder ich mache mich lächerlich, wenn alles doch ganz harmlos ist – die darf einem einfach nicht schwer fallen.