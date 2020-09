Gerechtigkeit

Wie Telemedizin die Gesundheitsversorgung von trans Menschen verbessern kann

In vielen Regionen Deutschlands finden trans Menschen keine Behandlungsmöglichkeiten oder medizinisches Personal, das Erfahrung mit trans Personen hat.

Die Zeit vor und während seiner Transition, also seiner Geschlechtsangleichung, ist Julian, 26, noch genau in Erinnerung. Er ist trans und lebt in Schweinfurt, einer Stadt bei Unterfranken in Bayern. Zwar liegt die Transition bereits knapp neun Jahre zurück, aber die Zeit war besonders belastend – neben Coming-Out und Job war er jede Woche in ganz Deutschland unterwegs. In Schweinfurt gibt es nämlich keine medizinische Einrichtung, die ihn währenddessen begleiten oder in der er geschlechtsangleichende Operationen durchführen lassen konnte.



"Ich war während meiner Transition für ein zehnminütiges Vorgespräch fünf Stunden unterwegs", erzählt Julian. Das Vorgespräch war für eine geschlechtsangleichende Operation, der Arzt hatte seinen Sitz in München: "Er nahm sich nur kurz Zeit und seine Operationsmethode überzeugte mich nicht", sagt Julian. Das konnte er vorher nicht ahnen, 200 Euro und viel Zeit kostete ihn der kurze Termin dennoch. Die Krankenkasse übernimmt zwar die geschlechtsangleichenden Behandlungen, Zugtickets für die Vorgespräche dagegen nicht.