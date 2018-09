"Meine Eltern sind super locker. Es wurde nie ein Geheimnis um Sexualität gemacht. Nach meinem Abi bin ich in die Großstadt gezogen. Ich fühlte mich frei, hatte wechselnde Partner und viel Sex. Die Zeit hat mich selbstbewusst gemacht. Ich habe Auspeitschen und Fesseln probiert – und finde es sexy, dominiert zu werden.



Mein jetziger Freund ist querschnittsgelähmt. Am Anfang war ich unsicher, aber wir reden viel miteinander. Ich will alles wissen, weil ich ihn so gerne mag. Sein Oberkörper ist sehr kräftig, nur in den Beinen hat er wenig Gefühl. Ich übernehme nun den aktiveren Part. Die Reiterstellung geht am einfachsten.