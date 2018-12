Bis heute mache ich das so. Ich grüße viele Menschen, die mir in der Öffentlichkeit begegnen. In der Regel lächle ich sie dabei an. Das ist mir wichtig – und freut auch die Anderen: Vor fünf Jahren stieg ich in den Aufzug in einem Bonner Ärztehaus. Eine ältere Dame gesellte sich zu mir. Ich lächelte sie an und sagte "Hallo". Sie lächelte zurück. In der dritten Etage stieg sie aus. Als sie in der Tür stand, drehte sie sich plötzlich um und sagte: "Wissen Sie, für Sie ist das nur ein flüchtiges Lächeln, aber für mich bedeutet das einen ganzen Tag Freude." Klingt kitschig? Sagte sie aber tatsächlich.