"Man hört so Gerüchte über Asiatinnen im Bett, die sollen der Wahnsinn sein", erklärte mir einer. "I want to be your sex slave", schrieb mir ein anderer. Oder, etwas netter: "Mandelaugen üben auf mich einen besonderen Reiz aus."

Das Phänomen ist im englischsprachigen Raum bekannt als "Yellow Fever" und steht für Menschen (meist Männer), die gesteigertes sexuelles Interesse an asiatischen Menschen (meist Frauen) haben.

Dass das Gelbfieber nicht nur in Amerika grassiert, beweist mir mein eigener Blog jeden Tag: Bis heute bringt mir der Artikel mit dem Titel "Sex mit einer Asiatin" die meisten Klicks. In dem Artikel geht es um die Frage, warum viele Männer über Sex mit einer Asiatin fantasieren.