Obwohl Josefine sich als Teil der LGBTI*-Community sieht, stieß sie in der Vergangenheit auch in queeren Kreisen auf Ablehnung. Deshalb zögert sie manchmal, wie und ob sie sich als asexuell outen soll: "Ich habe das Gefühl, dass viele in der LGBTI-Community Empowerment im selbstbewussten Ausleben von queerem Sex finden. Und das ist ja auch gut so. Asexualität wird dann aber oft als "Spaßverderber"-Orientierung wahrgenommen und Aromantik passt gar nicht mehr so zu dem "Love Is Love"-Feiern. Aber gerade das ist ja spannend, dass Asexualität revolutionieren kann, wie wir über Liebe und Sex reden. Dass eben nicht jeder oder jede das braucht - oder zumindest anders."