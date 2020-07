Die vergangenen zwölf Jahre war ich in einer Beziehung, wir haben ein gemeinsames Kind, leben aber inzwischen getrennt. Das hatte aber nichts mit meiner Asexualität zu tun. Am Anfang dachte er das, was viele Männer denken: Er könne mich ändern, wenn er sich nur Mühe gibt. Das hat nicht geklappt. Letztendlich hat der Sex ganz gut funktioniert, weil ich mich ihm angepasst habe. Wenn er Lust hatte, dann habe ich halt mitgemacht.

Viele wissen gar nicht, was Asexualität ist und haben auf mein Outing sehr ungläubig reagiert. Da kamen so Sprüche wie: Ich hätte nur noch nicht den Richtigen gefunden oder ich solle mal zum Arzt gehen. Deswegen gehe ich mit meiner Asexualität sehr offen um, alle meine Bekannten oder Arbeitskollegen wissen davon: Es ist mir wichtig, die Menschen aufzuklären.