Wir sprachen beim ersten Treffen sowieso kaum miteinander und konnten quasi nur auf das Aussehen achten. Da das passte, stimmte ich einem weiteren Treffen zu, wo wir uns dann näher kennenlernten – und uns danach öfter trafen.





Wir hatten mehrere arrangierte Treffen: Mal bei meinen Eltern, bei der "Vermittler"-Familie oder bei anderen Freunden der Familie. Wir haben viel bei diesen Treffen gesprochen. Ich hatte mir vorher schon Fragen überlegt, zum Beispiel, was er sich für die Zukunft vorstellt, was er in der Freizeit macht und was er darüber denkt, dass Frauen arbeiten.

Ich achtete sehr darauf, wie er spricht, und wollte erfahren, wie er drauf ist und was er denkt. Man kann einen Menschen nicht nur durch Gespräche kennenlernen, man muss auch mit ihm zusammenleben. Das war mir klar, aber ich hatte dennoch das Gefühl, ihn auf dem Weg gut kennenzulernen.





Wir trafen uns auch nicht nur bei meinen Eltern. Man benimmt sich bei den Eltern anders, als wenn man alleine ist. Wir versuchten, uns zu benehmen und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Deshalb sahen wir uns auch ab und zu in der Uni. So lernten wir uns noch auf andere Art und Weise kennen – ohne Eltern eben.