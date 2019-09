Aber Jana hat sich seit Monaten keine neuen Klamotten mehr gekauft, sie geht nicht feiern und fährt nicht für Wochenenden an die Nordsee, wie es viele Studierende tun. Sie kauft nicht bei Rewe, sondern bei Aldi – und sie läuft rot an, wenn sie das erzählt. Das alles ist natürlich nichts besonderes – Millionen Deutschen geht es ähnlich. Nur: Jana kommt den Unterschied besonders zu spüren, weil sie in einer anderen Umgebung ist.

Ja, fast alle Studenten sind nach klassischen Definitionen arm. Aber die wenigsten von ihnen sind es wirklich. Weil sie Eltern haben, die einspringen, die ihren Kindern etwas Gutes tun wollen und es sich leisten können.



Es sind diese Kleinigkeiten, die sich aufsummieren und die Jana spürt, wie schon die Tatsache, dass ihre Eltern nichts von Kursen oder Semesterferien wissen, dass sie keine Tipps für Praktika oder Stipendien haben, dass sie nie wirklich verstehen können, was ihr Kind gerade macht. Das ist nicht böse gemeint – sie kommen nur aus einer anderen Welt. Einer, in der Armut eine echte Gefahr ist.

Jana trägt keine Lumpen, geht nicht zur Tafel und schläft auch nicht auf der Straße. Trotzdem zehrt die Rechnerei an ihren Kräften.

Und sie hat ständig das Gefühl, Rechenschaft ablegen zu müssen. Da ist zum Beispiel ihre Wohnung. Eine eigene Wohnung, das ist für eine Studentin in Hamburg natürlich teuer. Aber Jana wollte nicht mehr bei ihrer Mutter leben. Sie sehnte sich nach Selbstständigkeit. Sie versuchte es in WGs. Aber sie fühlte sich dort nicht wohl.

Sie weiß, dass manche Menschen der Meinung sind, man dürfe sich nicht mehr über Geldsorgen beschweren, wenn man sich als Studentin so etwas wie eine eigene Wohnung leistet.



Aber genau das macht relative Armut ja so schwierig: Man hungert nicht. Man schläft nicht auf der Straße. Aber man kann auch nicht an allem teilhaben, was für andere normal ist. Wenn man sich für eine Sache entscheidet, muss man bei anderen hart zurückstecken. Jana entschied sich für einen Ort, an dem sie sich zu Hause fühlt.