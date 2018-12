Was ist das beste an Weihnachten? Die Geschenke, das Essen, die Familie? Für viele stellt sich diese Frage an Heiligabend gar nicht, denn Millionen Deutsche arbeiten an diesem Tag. Und das vor allem in Berufen, die schon im Alltag nicht selten für selbstverständlich gehalten werden. Krankenpfleger, Feuerwehrleute, Barfrau oder Flugbegleiter – die Weihnachtstage sind genau der richtige Anlass einfach mal danke zu sagen.