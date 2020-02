Ich bin Französin, aber in Deutschland aufgewachsen. Gerade mache ich mit meiner Familie Urlaub in Südfrankreich. Am Donnerstagabend hatte mich das Knallen der Raketen geweckt. Im ersten Moment konnte ich es nicht richtig zuordnen, dachte an Explosionen, dann erinnerte ich mich an den Nationalfeiertag und schaute mir vom Balkon aus die letzten blau-weiß-roten Funken am Himmel an.



Zur gleichen Zeit starben in Nizza Menschen.

Ich erinnere mich noch gut an die Diskussionen, die auf die Charlie-Hebdo-Anschläge am 7. Januar 2015 folgten. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Satire, Demokratie. Es ging mehr um Journalismus und um die freie Meinungsäußerung, weniger um Frankreich. Selbst im beschaulichen Weimar, wo ich zu dem Zeitpunkt studierte, nahmen sowohl Deutsche als auch Franzosen an einem Gedenkmarsch teil.