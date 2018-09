View this post on Instagram

Etwas mehr als 4 Wochen liegen zwischen diesen beiden Bildern... Einige Narben habe ich nun auf der Haut, aber dafür das Herz voller Liebe... und das ist jeder Tigerstreifen, jede Narbe wert. . #postpartum #newborn #baby #mother #motheroftwo #tigerstripes #breastfeeding #nursing #motherlove