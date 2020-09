Gerade in Deutschland verstehen viele die Unfähigkeit, mit überhöhten Mietzahlungen, unbezahlten Überstunden oder unsicherer Familienplanung umzugehen, bisher aber vor allem als individuelle Schwäche. Man arbeite nicht hart genug, gebe sich nicht genug Mühe oder mache sich zu viele Sorgen. Die Perspektive, dass nicht das erdrückte Individuum, sondern der immer weiter steigende Druck die Ursache des Problems sein könnte, ist bisher bei zu wenigen angekommen.

Dabei muss sich niemand schämen, der Angst hat. Das bestätigt Professor Peter Zwanzger, Psychiater und Vorstand der Gesellschaft für Angstforschung. Er kann die Sorgen der jungen Menschen sogar nachvollziehen: "In den letzten Jahrzehnten war gefühlt viel Sicherheit gegeben, diese Gewissheit schwindet nun immer mehr, durch die steigende internationale Vernetzung und wirtschaftliche Unwägbarkeiten", sagt Zwanzger zu bento. Und: "Wir wissen nicht, wo es hingeht. Das sind wir nicht gewöhnt. Angst ist hier absolut nachvollziehbar."



Angst ist kein Zeichen von Schwäche, schwächt aber auf Dauer

Angst sei ein Gefühl, das mit körperlichen Reaktionen einhergehe, von Schweißausbrüchen und Verspannung über Schlaflosigkeit bis hin zu Konzentrationsproblemen und chronischer Erschöpfung, erklärt Zwanzger. Das heißt: Wer an langanhaltender Angst leide, dem gehe es konstant mies.



Wer in dieser Situation gute Miene zum bösen Spiel macht und sich nichts anmerken lassen will, kann dadurch für noch mehr Angst sorgen. Bei sich selbst, weil Anspruch und Realität auseinanderklaffen – und bei anderen, die die Illusion für bare Münze nehmen und sich selbst für weniger erfolgreich, glücklich oder zufrieden erachten. Ein Teufelskreis.

Erst, wer offen ausspricht, Angst vor der ungewissen Zukunft und dem unfairen System zu haben, kann merken: Nicht nur mir geht es so, sondern vielen. Vielleicht sogar der Mehrheit, vor der man ironischerweise bisher Angst hatte, darüber zu sprechen. Erst, wenn dieses öffentliche Geheimnis der allumfassenden Anxiety gelüftet wird, kann man gemeinsam etwas dagegen tun.

"Wir alle haben Angst"

Diese Idee stammt aus einem anonym veröffentlichten Essay der US-Gruppe "Institute for Precarious Consciousness", das zur Anarchoszene gehört, Kapitalismuskritik veröffentlicht und Aktionen dazu plant. In dem Essay "We Are All Very Anxious" (PDF) wird die These aufgestellt, dass jede Phase des Kapitalismus ein gemeinsames, vorherschendes Gefühl in der Gesellschaft auslöse, das diese fälschlicherweise zunächst als individuelles Problem erachte.

Erst die Aufklärung und Kommunikation darüber hätten schließlich für das Erkennen des geteilten Problems gesorgt, dessen Ursache eben nicht beim Individuum, sondern beim System läge.