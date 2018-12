4

Deko, die 1. mehr Licht in den Tag bringt und 2. interaktiv ist? Hell yes! Die Mini-Kinotafeln finden in letzter Zeit immer häufiger den Weg in Wohnzimmer und WG-Küchen. Dort unterhalten sie Bewohner und Gäste wahlweise mit dem Motto des Tages, den passiv-aggressiven Nachrichten zwischen den Mitbewohnern darüber, wer das letzte Klopapier verbraucht hat, einem motivierendem Spruch, der Einkaufsliste für morgen, Liebesbotschaften, oder was euch sonst noch so einfällt. Buchstaben, Zahlen und Symbole sind natürlich mit dabei. Wer noch ein Upgrade will, kann sich auch für ein Modell mit Fernbedienung und Farbauswahl entscheiden.