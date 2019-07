Gibt es Momente, in denen euch der Altersunterschied besonders bewusst wird?

Sie: "Eigentlich gar nicht. Man sieht Michael auch nicht an, dass er so viel älter ist als ich. Aber wenn wir gemeinsam in der Stadt sind, dann schauen uns einige Leuten schon komisch an – vor allem Leute, die einen von uns kennen. Auch viele meiner Freunde haben gefragt: 'Was willst du denn mit dem? Der ist doch schon voll alt!'. Sie konnten nicht verstehen, warum ich mir keinen Partner in meinem Alter suche."

Er: "Die Reaktionen in meinem Umfeld sind durchweg positiv. Warum sollte auch jemand etwas Negatives sagen, wenn mir Christin sichtbar guttut?"