Gerechtigkeit

Demokratiefestival im Olympiastadion: "Sie sollen endlich sagen, wofür sie stehen"

Wir haben Unterstützer des Events gefragt, ob sie immer noch ins Olympiastadion gehen wollen

Was könnte man alles mit zwei Millionen Euro erreichen? Die Organisationen des "größten Demokratie-Festivals" in Berlin glaubten: Lösungen für die Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und Rassismus finden - und gleich per Petition einfordern. Seit mehreren Wochen werben sie für das im Juni geplante Event, bei dem sich Zehntausende Teilnehmer im Olympiastadion informieren und live Petitionen unterzeichnen können.

Mehr als 28.000 Personen haben die Idee bislang finanziell unterstützt. Schon vor dem Ende des Crowdfundings am Montag war klar, dass das gesammelte Geld ausreichen würde, um das Berliner Olympiastadion zu mieten. Bereits am 24. Dezember wurde die Mindestsumme erreicht. Die Frist hatten die Organisatoren zunächst festgelegt.

Finanziell ist die Kampagne ein großer Erfolg. Doch abgesehen davon stehen die Initiatorinnen und Initiatoren seit Wochen in der Kritik. In einem Video-Interview, das am Sonntag veröffentlicht wurde, sagte einer der Mitorganisatoren, Philip Siefer vom Kondom-Startup "Einhorn", dass im Olympiastadion alle willkommen seien – auch Nazis, wenn sie denn gegen Rassismus seien. Auf Twitter wurde ihm daraufhin Ahnungslosigkeit oder Verharmlosung vorgeworfen. "Einhorn" selbst verteidigte die Aussagen als ironisch gemeint.

Es war nicht das erste Mal, dass die Macher ihre Kampagne erklären mussten. Bereits zu Beginn des Crowdfunding-Projekts mussten sich die Aktivistinnen wie Luisa Neubauer viel Kritik anhören: Menschen, die sich die Tickets nicht leisten können, würden ausgeschlossen und Unternehmen seien am Event beteiligt.