Streaming

Kostümparty und Abschiedsdramen – Die besten Tweets zur fünften Folge "Der Bachelor"

Miese Stimmung in der Ladysvilla: In der fünften Folge "Der Bachelor" auf RTL streiten sich Eva und Cecilia vor versammelter Mannschaft. Bevor die Stimmung auf den Tiefpunkt sinken kann, bekämpfen die Kandidatinnen die Langeweile in der Villa mit einer Kostümparty.

Doch die Freude der hüpfenden Kandidatinnen währte nicht lange: Steffi soll ihren Koffer packen. Bachelor Andrej lädt zum Einzeldate – MIT ÜBERNACHTUNG.

Beim Einzeldate mit Christina läuft einiges schief und Jade versucht, in der Nacht der Rosen ihre Gefühle mit einer Metapher zum Ausdruck zu bringen – viel Stoff für die Fans, die sich die Finger wund twittern.

Das sind die witzigsten Tweets zu Folge fünf beim "Bachelor":

Das Einzeldate (mit Übernachtung) löst vor allem bei einer Kandidatin Eifersucht aus: