Als ich einmal hereinplatzte, sah ich ihn rasch etwas unter den Tisch packen. Ich ging zu ihm und griff nach dem, was er versteckte, und hielt plötzlich eine Flasche Wodka in der Hand. Was das war, wusste ich. Aber nicht, was ich zu meinem Vater sagen sollte. Ich verließ den Raum. Auch später redete ich mit niemanden darüber, ich wollte keinen Trubel in der Familie auslösen. Doch langsam wurde mir klar, dass das veränderte Verhalten meines Vaters mit dem Trinken zusammenhängen könnte.

Der Drogen- und Suchtbericht 2019 der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zeigt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol in Deutschland zwar rückläufig ist, das Land aber im internationalen Vergleich weiterhin zu den Hochkonsumländern zählt. Männer (42,8 Prozent) trinken sich mehr in den Rausch als Frauen (24,6 Prozent). Sie konsumierten mindestens fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem der letzten 30 Tage. 4,5 Prozent der Männer sind laut dem Bericht alkoholabhängig.