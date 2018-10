Ich habe sechs Jahre lang in Restaurants und Bars gearbeitet, teilweise in Vollzeit. Ich liebe die Gastronomie, der Kontakt mit den Gästen und die Zusammenarbeit mit den Kollegen haben mir großen Spaß gemacht. Trotzdem habe ich vor einem Jahr die Branche gewechselt – und das lag auch am Alkohol.

Im ersten Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, herrschte für das Personal ein striktes Trinkverbot, das auch eingehalten wurde. In allen anderen Läden gab es solche Regelungen entweder nicht oder sie wurden nicht ernstgenommen – selbst vom Chef nicht. Egal ob Student oder Ü50: alle haben getrunken.

Irgendwie gehört der Alkohol einfach dazu, auch weil er das Arbeiten leichter macht. Nach zwei, drei Bier geht man einfach lockerer mit den Gästen um. Das ist gut für den Umsatz. Und für das eigene Trinkgeld.

Nach einer Weile war es für mich total normal, im Laufe einer Schicht fünf bis sechs Bier zu trinken. Danach bin ich mit Kollegen oft noch weitergezogen, drei, vier Mal pro Woche. Dann liegst du um drei Uhr nachts Zuhause im Bett und bist voll.

Das Schlimme ist: Irgendwann merkst du gar nicht mehr richtig, dass du betrunken bist. Du gewöhnst dich total daran, in diesem Zustand zu arbeiten.Der Job macht Spaß, du verdienst ordentlich – und trinkst dabei eben ein bisschen.

Ich denke nicht, dass ich vom Alkohol abhängig war. Aber ich glaube definitiv, dass ich süchtig hätte werden können, wenn ich länger in der Branche geblieben wäre. Ich habe es ja bei älteren Kollegen gesehen: Da waren einige Alkoholiker dabei, auch wenn sich das nicht alle eingestehen würden. Die Gastronomie ist ein tolles Gewerbe, aber so will man nicht enden.