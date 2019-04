Der Kater und das schlechte Gefühl am nächsten Morgen blieben. Aber es machten eben alle so – also machte ich mit. Ich wollte schließlich auch nicht gleich im ersten Semester als Spaßbremse bekannt werden.

Es gab Wochen, in denen ich jeden Abend unterwegs war, mich morgens zu Vorlesungen schleppte und dann den Rest des Tages im Bett siechte, bis es abends weiterging.

Meinen Körper habe ich in diesen Wochen in einen pausenlosen, selbstinduzierten Krankheitszustand versetzt. Wäre es mir bei einer Grippe so schlecht gegangen, hätte ich nicht das Haus verlassen. Überhaupt: Hätte irgendeine andere Aktivität dermaßen schlimme Nachwirkungen, würde ich sie nie wiederholen.