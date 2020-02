Während ich auf der Bühne stehe, vergesse ich fast, dass ich nackt bin.



Ich weiß, dass meine Nacktheit keine Rolle spielt und dass die Zeichner meinen Körper nicht als ein Objekt der Begierde oder der Beurteilung sehen. In diesen zwei Stunden wird mein Körper zu Linien, zu Formen, zu vertikalen und horizontalen Achsen. Selbst die unangenehmen Falten, die auf meinem Bauch beim Sitzen auftauchen, verwandeln sich in dieser Situation zu einer zeichnerischen Herausforderung, die so genau wie möglich erfasst werden, während ich versuche, den Blick auf meinen Fuß gesenkt zu lassen und in meinem Kopf die Sekunden zähle, bis ich meine kribbelnde Hand wieder bewegen kann.

Zurück in der U-Bahn frage ich mich erneut, wohin die Menschen fahren, was sie gleich tun werden. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn alle Menschen in diesem Waggon nackt wären.

Ich will so nicht die Nervosität vor einem Bewerbungsgespräch abschütteln. Sondern ich will wegen wegen eines perfekt sitzenden Anzugs, wegen eines Minirocks oder eine Käppi keine Schlüsse über einen Menschen ziehen.

