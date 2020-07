"Psychologists for Future"

Inzwischen gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen, die diesen Bedarf erkannt haben und Unterstützung anbieten: für Aktivisten, um Frustration und Erschöpfung entgegenzuwirken. Die 2019 ins Leben gerufene Initiative "Psychologists for Future", die sich inspiriert von der "Fridays for Future"-Bewegung gegründet hat, unterstützt beispielsweise Klimaprotestierende. Die Klimakrise, so die Grundannahme, ist nicht nur eine ökologische Krise, sondern auch ein psychologisches Problem. Menschen verdrängen einerseits und sind andererseits oft besorgt über ihre Zukunft.

Die emotionale Verarbeitung gesellschaftlicher Probleme ist aufreibend und nicht pünktlich um 18 Uhr abgeschlossen. Besonders, wenn man sich dem Kampf gegen diese Probleme so verpflichtet, wie Aktivistinnen es tun. "Es ist einfach frustrierend zu sehen, wie dringend und schnell gehandelt werden müsste – und wie langsam Politik und Gesellschaft tatsächlich darauf reagieren", sagt Katharina van Bronswijk, Psychologin und Pressesprecherin von "Psychologists for Future". „Das kann zu einem starken Handlungsdruck der Aktivistinnen führen und zur Tendenz sich zu verausgaben." Oft seien junge Menschen zunächst sehr motiviert sich einzusetzen. Dabei haben sie aber den Wunsch, möglichst schnell Ergebnisse zu sehen – doch Veränderung braucht Zeit, gerade wenn es um strukturellen Wandel geht. Wenn idealistische Erwartungen und die Schwerfälligkeit des Systems kollidieren, ist eine Enttäuschung vorprogrammiert. Und so kommt es dazu, dass viele Aktivisten unter Erschöpfungssymptomen leiden, deprimiert sind und an der eigenen Selbstwirksamkeit zweifeln.