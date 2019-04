Fühlen

Berghain? Da geh ich lieber zum Schützenfest!

Warum Dorffeste einfach besser sind als Großstadt-Clubs

Ich bin in einem Dorf in der Nähe von Hamburg großgeworden. Bis zu meinem 16. Geburtstag kannte ich nur den Wochenmarkt, die Tanzschule und das Schützenfest. Damals fand ich das schrecklich langweilig: immer die gleichen Leute, die gleichen Lieder und die gleichen Gespräche. Großstädte hingegen galten als die Verheißung: Volle Clubs, interessante Menschen, gute Musik und feiern, so lange man will.



Ich war erleichtert, als ich endlich alt genug war, das Party-Angebot in der Großstadt zu nutzen. Von da an ging es jeden Freitagabend auf den Kiez, am Samstagmorgen zurück.

Die Stadt war aufregend, anders und laut...



...doch als ich vor etwa drei Jahren wieder mal auf ein Schützenfest ging, merkte ich: Eigentlich gefällt mir diese Art von Party viel besser. Obwohl ich mittlerweile in der Stadt lebe und mich dort auch sehr wohl fühle, feier ich seitdem am liebsten nur noch auf Dorffesten.

