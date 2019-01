"Afrohaare machen ist Kunst", sagt Binta. Die kostet: Dreadlocks ab 80 Euro, dünne Zöpfchen ab 300 Euro. Dauer: mindestens vier Stunden.



Binta erzählt, in Gambia habe sie die Haare der First Lady, der Frau von Ex-Präsident Dawda Jawara geflochten. Bintas Mutter, Tante und ihre Schwestern sind alle Friseurinnen. In Gambia gilt das als ehrenwerter Job.



Fatou, ihre Tochter, studiert Wirtschaft und Marketing an einer Berliner Privatuni. Binta findet das gar nicht gut. Marketing? Was wird man damit? "Ich hab sie gefragt, ob sie nicht lieber mal den Laden übernehmen will. Aber sie meinte: Mama, lass mich damit in Ruhe, das ist nicht mein Ding."