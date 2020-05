Herr Libanon. Diese zwei Worte haben in Raul* das Gefühl geweckt, anders zu sein. Herr Libanon. Der Direktor seiner Grundschule nannte ihn so, im Musikunterricht. Raul weiß nicht mehr, wann genau das war, dritte oder vierte Klasse. Vor allem weiß er nicht, warum der Lehrer das machte. Er weiß nur, dass danach dieser Gedanke in seinem Kopf war: Bin ich anders als meine Klassenkameraden, meine Freunde, meine Eltern?

Gehöre ich nicht dazu?