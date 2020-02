Mein Leben ist jetzt nicht einfacher – aber leichter

Es gibt seit meiner Diagnose keinen Tag, der einfacher gewesen wäre, als ohne dieses Wissen. Ich verzweifle noch immer an Zeitmanagement und Schlaflosigkeit (fast alle ADHSler leider unter massiven Schlafstörungen), am Chaos in meinem Kopf, an der Wut auf mich selbst, wenn ich mich stundenlang für eine bekloppte Idee begeistern kann, aber Monate brauche, um ein Formular auszufüllen.

Woran ich mittlerweile seltener verzweifle: an den Schuldgefühlen.

Entschuldigung, dass ich die E-Mail vergessen habe.

Entschuldigung, dass ich zu spät bin.

Entschuldigung, dass ich anrufe und vergessen habe, was ich sagen wollte.

Tut mir leid, dass ich so anstrengend bin.

Tut mir auch leid, dass ich dich belaste.

Tut mir leid, wie ich bin.

Sorry, sorry, sorry.

