Für mich stand nie in Frage, dass Frauen in einer modernen Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit haben sollten, abzutreiben. Mit diesem Wissen bin ich aufgewachsen, so war es immer. Die entscheidende Diskussion darüber wurde in Deutschland in den Siebzigerjahren geführt – zu einer Zeit, in der ich noch gar nicht auf der Welt war.

Doch jetzt flammt die Debatte erneut auf: In Ländern wie Polen oder Irland, wo Menschen gegen strikte Verbote kämpfen. In Deutschland, weil über die Abschaffung des Paragrafen 219a gestritten wird, der es Ärztinnen und Ärzten verbietet, Werbung für Abtreibungen zu machen (bento).