Es ist ein Freitag, sie wird den Tag nie vergessen. Luisa sitzt im Wartezimmer. Es riecht hier nach Erleichterung, aber auch nach Angst. Gerade hat sie das Infoblatt über die Risiken unterschreiben.

Jetzt wartet sie darauf, die Tabletten zu schlucken – unter ärztlicher Aufsicht. Es kann zu starken Blutungen kommen, im schlimmsten Fall muss ihre Gebärmutter entfernt werden. Das kommt selten vor. Trotzdem kann Luisa gerade nur daran denken. Eine Freundin ist in diesem Moment an ihrer Seite, sie sprechen über den Job, den nächsten Urlaub.

Zehn weitere Tage blutet Luisa, dann ist der "Zellhaufen" aus ihrem Körper.

Doch die Erleichterung kommt nicht. Stattdessen ist da nur noch Schwere in ihrem Leben. In den kommenden Wochen stellt Luisa alles in Frage: Ihren Beruf, ihre Freunde, Tobias. Sie will die Tage am liebsten nur im Bett verbringen. Was ist mit ihr los? Wieder recherchiert Luisa im Internet und findet heraus: Wie auch nach einer Geburt können bei Abtreibungen Depressionen auftreten. Niemand hatte sie darauf vorbereitet.

Heute fragt sich Luisa, wie andere Frauen mit einem Schwangerschaftsabbruch umgehen. Was tun Frauen, die sich die Behandlung für mehrere hundert Euro nicht leisten können? Die den Hass in Foren nicht verkraften? Die an der Suche nach dem richtigen Arzt, der richtigen Klinik verzweifeln? Wie kann es sein, dass eine österreichische Webseite besser über deutsche Ärzte informiert als eine landeseigene? Wie geht es denen, die keine Unterstützung von Freunden und dem Partner bekommen? Die Gedanken machen sie wütend.

Heute fühlt sich das Leben mit Tobias und ihr – zu zweit – gut an. "Ich bin heute noch gelassener, denn ich kann viel besser auf mich selbst hören und weiß, dass ich die Kraft habe, schwierige Entscheidungen durchzusetzen."

Luisa bereut nichts.

Wenn sie und Tobias heute Paare mit jungen Kindern sehen, sehen sie auch sich. Ja, sie wollen Kinder.

Nicht jetzt. Irgendwann.

*Luisa heißt eigentlich anders und hat auch nicht Biologie studiert, für diesen Text möchte sie aber lieber anonym bleiben.