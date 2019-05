Was du beschreibst, ist in dieser oder ähnlichen Form ein häufiges Thema in Beziehungen. Es handelt sich um den Konflikt zwischen Nähe und Distanz. Dabei geht es immer um die Frage, wie die jeweiligen Partner diesbezüglich "ticken" und wie eine gemeinsame Schnittmenge gefunden werden kann, mit der sich beide wohlfühlen.

Nicht selten ist einer der Partner bindungsorientierter, wie es bei deiner Freundin der Fall ist. Für sie steht die Beziehung an erster Stelle, alles andere ist für sie nicht so wichtig. Um sich wohl zu fühlen, braucht sie viel Geborgenheit, Austausch und gemeinsam verbrachte Zeit. Wenn du etwas ohne sie unternehmen willst, erlebt sie das als Zurückweisung und ist entsprechend enttäuscht und traurig. Das ist an sich nichts, weswegen man zum Therapeuten gehen müsste. Es sei denn, dieser abhängige Persönlichkeitsstil ist so stark ausgeprägt, dass sie tatsächlich nicht in der Lage ist, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten.