In einer Parallelwelt möchte die muntere Version deiner selbst die Verabredung mit Katharina einhalten, um deine Freundin nicht zu verletzen. Leider wird dir beim Gedanken an Alkohol und stundenlanges Anstehen in der Clubschlange richtig übel. Zeit zu zweit kann man auch anders verbringen, redest du es schön. Trotz der Gewissheit: Für ausführliche Gespräche fehlt dir schlicht der Elan. Du fragst dich, was mit dir schon wieder nicht normal ist. Wie schafft man es, abzuwägen, was gut für einen ist?

Alles muss, nichts geht