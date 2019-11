Wann immer meine Eltern und ich nach Berlin fahren, vergehen keine fünf Minuten bis einer der beiden von "Ost" und "West" spricht. "Schau mal, wir sind in Ost-Berlin – sieht man sofort!", sagt mein Vater. Oft entdecke ich in solchen Momenten ein Leuchten in seinen Augen. Sie sehen graue Betonbauten und freuen sich – ich sehe graue Betonbauten und frage mich, was daran so schön sein soll. Der Unterschied zwischen uns: Sie haben die Teilung Deutschlands erlebt, ich nicht.