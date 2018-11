Ich werde 30 Jahre alt. Ein Alter, das an einige Stigma gebunden ist. Der 30. Geburtstag gilt in unserer Gesellschaft als Wendepunkt im Leben.

Und wo stehe ich?

Klar, ich bin weniger impulsiv als noch vor einigen Jahren. Ich weiß, was ich in einer Beziehung nicht will. Und ich brauche keine Lupe mehr, um die ersten Falten zu sehen.