Plötzlich war es da: Ohne Pressemeldung, ohne großes Buhei erschien die App "Wizards Unite" von Portkey Games und "Pokémon Go"-Hersteller Niantic am Samstag in den App Stores.

Warum so kleinlaut? Vielleicht unter anderem, weil man aus den ersten Wochen der mobilen Pokémonjagd gelernt hatte: Als "Pokémon Go" vor zwei Jahren startete, war der Ansturm so groß, dass die Server direkt überlastet waren. Bei "Wizards Unite" ist das dieses Mal anders.