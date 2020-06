Berti Kolbow-Lehradt ist freier Technikjournalist. Seit 15 Jahren testet er alles Smarte und Digitale, das er in die Finger kriegt. Was bleibt, was ist nur Hype? Was kann man bedenkenlos kaufen, womit verschwendet man nur Geld? Wie holt man das meiste aus der Technik für sich heraus? Dazu nimmt er Stellung und gibt Tipps. So entstand sein Beiname "RatgeBerti". Er arbeitet und lebt in seinem Smart Home in Hannover – und ist zurzeit intensiv damit beschäftigt, seine smarte Waage zu hacken, damit sie weniger Gewicht anzeigt.