2 Was passiert, wenn man die Spotify-Anfrage beantwortet?

Wer in der E-Mail auf "Jetzt bestätigen" klickt, soll sich - so zumindest läuft es in einem Test von SPIEGEL ONLINE - bei Spotify einloggen und landet dann auf einer Webseite, die ihn auffordert, per Klick auf einen Button seinen Standort per GPS zu "bestätigen". "Spotify verwendet deine GPS-Daten wirklich nur zur Bestätigung deines Standorts", verspricht der Dienst dort noch, als wäre es nicht seltsam genug, dass er plötzlich nicht mehr nur etwas zur "Anschrift", sondern auch zum "Standort" wissen will.

Klickt man im Folgenden auf "Über GPS bestätigen", ergaben sich bei einem Test von SPIEGEL ONLINE verschiedene Szenarien: Auf einem Android-Smartphone mit deaktivierter Ortung passierte nichts, was mit GPS zu tun hat. Wir wurden stattdessen aufgefordert, unsere Postleitzahl einzugeben. Im Chrome-Browser unter Windows 10versuchte Spotify tatsächlich, eine Freigabe zum Abrufen des Standorts zu bekommen.