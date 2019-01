Streaming

Die "Defenders" starten auf Netflix. Das passierte in den bisherigen Staffeln

Seit 2008 bringt der Comic-Verlag Marvel seine größten Comic-Helden ins Kino. In mittlerweile 16 Filmen begegnen sich Iron Man, Captain America, Hulk & Co.

Weil Marvel aber noch viel mehr Helden in der Schublade hat, treten nun einige auch in Serien auf. Seit 2015 bereitet der Verlag ein eigenes Comic-Universum auf Netflix vor, das in vier einzelnen Serien vier verschiedene Helden in New York begleitet: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist.

Nun kommen diese vier Helden zu einem Team in einer neuen Serie zusammen: den "Defenders".