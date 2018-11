Streaming

"Hochzeit auf den ersten Blick": Tamara will nicht mit Sascha zusammen sein – also sollte sie es nicht müssen

Bei der Sat.1-Datingshow kam es am Sonntag zum vermeintlichen Eklat.

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" heiraten Menschen, die sich zuvor noch nie gesehen haben. Sie machen das, weil drei Experten von Sat.1 ihnen jemanden ausgesucht haben, der "aus wissenschaftlicher Sicht" perfekt zu ihnen passt.

Das geht oft schief. Weil Fragebögen, DNA-Tests und therapeutische Gespräche vieles ergeben, aber nichts garantieren können, schon gar nicht so etwas Kompliziertes wie die Liebe.

Erstaunlich oft klappt es allerdings doch: Wenn man der offiziellen Bilanz auf der Sat.1-Seite glauben darf, sind aus vier Staffeln noch 8 Paare zusammen.

Es ist also alles möglich. Eines ist aber bis jetzt noch nie vorgekommen: Dass sich einer der Partner direkt nach der Trauung umentscheidet. Doch genau das hat Kandidatin Tamara in der am Sonntag ausgestrahlten Folge "Hochzeit auf den ersten Blick" getan – und erntet dafür jetzt ein fieses Medienecho.

Das ist bei "Hochzeit auf den ersten Blick" passiert:

Tamara, 44, sollte Sascha, 46, ehelichen. Schon in den Vorstellungsvideos konnte man sich fragen, ob die Tests der Sat.1-Experten hier so ein tolles Match gelandet haben. Sascha, der wie ein kleiner Junge in einem sehr großen Körper wirkte, pendelte vor dem Standesamt vor Aufregung zwischen Weinen, Lachen und Todesangst. Tamara hingegen schien cool, gefasst, und vielleicht von Anfang an etwas skeptisch.

Die beiden zogen es trotzdem durch, gaben sich das Ja-Wort auf dem von Sat.1 organisierten malerischen Standesamt.

Doch direkt nach der Trauung filmt die Kamera eine weinende Tamara, allein. "Mein Körper explodiert", sagt sie, "ich komm damit nicht zurecht." Sascha sei zwar sympathisch, aber eher als "bester Freund", nicht als Partner.