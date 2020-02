Die Idee des ewigen Lebens, auf Code und Draht gebaut, lockt derzeit viele Unternehmen.

Das US-Start-up Humai zum Beispiel will 2017 eine App rausbringen, die so viele Daten über ihren Nutzer sammelt, wie möglich. Sollte dieser sterben, will Humai sein Gehirn einfrieren und mithilfe der gesammelten Daten auf einen künstlichen Körper übertragen – wenn die Technik denn ausgereift genug ist. In 30 Jahren, schätzt Humai, könne es zur ersten Wieder-Auferstehung kommen.